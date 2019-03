Fußball: Hamminkelner SV möchte den Aufschwung fortsetzen

Hamminkeln Beim Tabellenvorletzten TuS Mündelheim sollen drei Punkte her für den Bezirksligisten, der zudem wieder über mehr personelle Alternativen verfügt.

Nachdem Sturm „Eberhard“ am vergangenen Wochenende den sportlichen Aufschwung des Hamminkelner SV zumindest vorübergehend gestoppt hat, reist der Fußball-Bezirksligist voller Tatendrang am Sonntag (15 Uhr) zum TuS Mündelheim. Ganze 37 Minuten hatte die Partie zwischen dem HSV und der DJK Arminia Lirich gedauert, als der Referee beim Stande von 1:0 für den Gastgeber die Begegnung aufgrund des heftigen Windes abbrach. „Wir hätten das Spiel an diesem Tag ganz sicher gewonnen, weil wir klar die bessere Mannschaft waren”, sagt HSV-Trainer Michael Tyran.