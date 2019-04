Fußball : Rückkehr von Hütten und Wirtz lassen den HSV hoffen

Hamminkeln Der Bezirksligist braucht jeden Zähler, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Trainer Michael Tyrann hält den Druck auf sein Team dennoch so gering wie möglich.

Ein Erfolg in Dinslaken wäre da sicherlich hilfreich. Doch der SuS 09 hat aktuell einen Lauf, feierte zuletzt gleich vier Siege in Folge. „Ich erwarte einen homogenen Gegner, der vor allem in der Defensive kompakt steht”, so Tyrann. Dass der HSV die Aufgabe lösen kann und in der Lage ist, auch gegen Teams aus den oberen Tabellenregionen zu punkten, hat er zuletzt beim 7:3-Auswärtssieg beim VfB Homberg II unter Beweis gestellt. Mut macht außerdem, dass in Peter Hütten und Torjäger Tom Wirtz zwei ganz wichtige Spieler ins Team zurückkehren.