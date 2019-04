Fußball : HSV kann Überzahl nicht zum Sieg nutzen

Hamminkeln Der abstiegsgefährdeter Bezirksligist erreicht beim SuS 09 Dinslaken zwar ein respektables 2:2. Doch Trainer Michael Tyrann ärgert sich am Ende, dass es nicht zu mehr gereicht hat.

Einen verdienten Punkt gewann Fußball-Bezirksligist Hamminkelner SV beim SuS 09 Dinslaken. Mit 2:2 (1:1) trennte sich das Team von Trainer Michael Tyrann von dem in der Tabelle deutlich besser positionierten Gegner. Allerdings haderte der HSV am Ende damit, dass es nicht zu einem Auswärtssieg gelangt hatte. Die abstiegsgefährdeten Gäste hatten etwas mehr als eine Halbzeit lang einen Akteur mehr auf dem Feld, nutzten diesen Vorteil aber trotz klarer Chancen nicht. „Wir haben eine starke Partie abgeliefert. Mit der Leistung, nicht aber mit dem Ergebnis bin ich zufrieden“, sagte Tyrann.

Der Gastgeber, der zuletzt vier Siege in Folge gefeiert hatte, brauchte die tatkräftige Unterstützung von HSV-Keeper Sascha Tünte, der einen Freistoß nicht festhalten konnte, so dass Leon Chalupka zum 1:0 abstaubte (36.). Kurz vor der Halbzeit klärte Dinslakens Niklas Opriel einen Schuss von Maximos Fachantidis auf der Linie mit der Hand. Opriel sah dafür die Rote Karte, Tom Wirtz verwandelte den Strafstoß zum 1:1. Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste den Druck, mussten aber bei einem Konter den erneuten Rückstand durch Tobias Smietana hinnehmen (59.). Den egalisierte Tom Klump aber in der 67. Minute mit einem Distanzschuss. Danach hatten Klump mit einem Pfostentreffer (75.) und Christoph Müller (81.) den Siegtreffer auf dem Fuß.