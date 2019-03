Fußball: HSV-Trainer Tyrann trotz Außenseiterrolle optimistisch

Hamminkeln Die Leistungskurve des Bezirksligisten zeigt nach oben. Deshalb will der Coach des abstiegsbedrohten Hamminkelner SV auch beim Tabellenvierten VfB Homberg II etwas mitnehmen.

Nach dem Derby gegen BW Dingden (1:3) steht für Fußball-Bezirksligist Hamminkelner SV am morgigen Sonntag um 15 Uhr beim VfB Homberg II wieder der Alltag auf dem Programm. Der hat es für die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Michael Tyrann allerdings auch in sich. Der VfB belegt gegenwärtig den vierten Tabellenplatz und geht als Favorit in die Begegnung. Dennoch spricht Tyrann sich und seinem Team Mut zu. „Nach den zuletzt gezeigten Leistungen gehen wir nicht chancenlos in dieses Spiel”, sagt der HSV-Coach.