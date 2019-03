Fußball: BWD dreht verloren geglaubtes Spiel

Hamminkeln Bis zur 73. Minute lag der Spitzenreiter der Bezirksliga gegen den SC 1920 Oberhausen mit 0:2 in Rückstand. Doch dann sorgten Robin Volmering, Kevin Juch und schließlich Bastian Tafese in der 89. Minute noch für einen 3:2-Erfolg.

Dass sich einige Gästespieler nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Christian Breßer nicht im Griff hatten und noch die körperliche Konfrontation mit den Spielern des Fußball-Bezirksligisten BW Dingden suchten, als der Referee mit seinen Assistenten schon auf dem Weg in die Kabine war, trübte die gute Stimmung bei den Blau-Weißen nicht. Im Kreis, den die Dingdener Kicker nach einem Meisterschaftsspiel stets bilden, blühte der Flachs.

Auch BWD-Coach Dirk Juch war gelöst wie selten und brachte seine Schützlinge noch mit dem einen oder anderen Spruch zum Lachen. Die gute Laune war begründet. Beim 3:2 (0:2) über den SC 1920 Oberhausen hatte der Spitzenreiter eine schon verloren geglaubte Partie in der Schlussphase noch gedreht.

Dirk Juch fand’s hinterher „grandios“ und lobte die Comeback-Qualitäten seines Teams in den höchsten Tönen. „Wir hatten vor der Pause Probleme mit dem Wind. Oberhausen hat es besser gemacht. Aber meine Jungs haben große Moral gezeigt und dieses Spiel gegen einen richtig guten Gegner noch herumgerissen. Das gibt uns auf jeden Fall Auftrieb für die kommenden Aufgaben“, freute sich der Dingdener Übungsleiter.

Lange hatte seine Mannschaft, die mit Julian Weirather und Torjäger Mohamed Salman auf zwei wichtige Stützen verzichten und dazu in Hälfte eins noch gegen den kräftigen Wind spielen musste, überhaupt kein Land gesehen. Die technisch versierte und flinke Offensivabteilung der Oberhausener setzte BW Dingden immer wieder zu, spielte die Defensive des Tabellenführers gerade über die linke Seite schwindlig.

Mit dem Seitenwechsel änderten sich auch die Spielanteile. Der eingewechselte Sebastian Kamps verzog für Dingden einmal freistehend (53.) und hatte dann bei einem Pfostentreffer auch Pech (67.). Auf der anderen Seite musste Buers den Gastgeber noch zweimal (65./71.) vor dem 0:3 bewahren, ehe Robin Volmering endlich der ersehnte Anschluss gelang (73.). Der Jubel über diesen war kaum abgeebbt, da legte Kevin Juch per Kopf gegen unsortierte Gäste schon den Ausgleich nach. Die mehr als 300 Dingdener Anhänger am Mumbecker Bach konnten ihr Glück kaum fassen. Und sie taumelten endgültig ins pure Glück, als Bastian Tafese in der 89. Minute nach einer Volmering-Flanke noch das Siegtor köpfte.