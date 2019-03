Badminton : Ein „würdiger Abschluss“ für ein Trio des BV Wesel Rot-Weiß

Marjin Put (links) und Jan Felix Matulat mussten im ersten Herren-Doppel die einzige Niederlage hinnehmen. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Wesel Der Tabellenzweite der Zweiten Bundesliga gewinnt das letzte Heimspiel der Saison gegen den BC Beuel II deutlich mit 6:1. Thorsten Hukriede, Michaela Hukriede und Tim Vaessen werden in der Rundsporthalle verabschiedet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralf Pollmann

Es war der Nachmittag des Abschieds. Thorsten Hukriede und Michaela Hukriede bestritten am Sonntag ebenso wie der Niederländer Tim Vaessen ihre letzte Heimpartie für den Badminton-Zweitligisten BV Wesel Rot-Weiß. Und es war ein„würdiger Abschluss“, wie der 42-jährige Teamkapitän Thorsten Hukriede nach der Partie gegen den BC Beuel II anmerkte. Der Tabellenzweite gewann mit 6:1 und verkürzte den Rückstand auf den Spitzenreiter BC Hohenlimburg zwei Spiele vor Schluss auf zwei Punkte. „Rein theoretisch ist also noch alles drin“, sagte Hukriede.

Allerdings ist für den Aufsteiger der direkte Durchmarsch in die Eliteliga überhaupt kein Thema. „Wir werden nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen, auch wenn wir als Erster noch in den Genuss kommen sollten“, sagte Vorsitzender Bertram Burgner. Statt von der Ersten Bundesliga, die auch einen finanziellen Kraftakt bedeuten würde, zu träumen, warten ganz andere Herausforderungen. „Schließlich steht uns ein Umbruch und damit eine echt große Aufgabe bevor“, so Burgner.

Info Die Ergebnisse der einzelnen Spiele BV Wesel - BC Beuel II 6:1 Marjin Put/Jan Felix Matulat - Lennart Konder/Tim Fischer 9:11, 11:7, 13:15, 7:11; Ella Diehl/Michaela Huk­riede - Anke Fastenau/Katja Holenz 11:6, 11:3, 11:9; Tim Vaessen/Thorsten Hukriede - Marvin Datko/Daniel Stratenko 11:6, 11:6, 11:8; Marjin Put - Lennart Konder 11:5, 12:10, 11:1; Ella Diehl - Anke Fastenau: 11:4, 11:2, 11:7; Thorsten Hukriede/Michaela Hukriede - Tim Fischer/Katja Holenz 9:11, 11:6, 11:13, 12:10, 11:6; Tim Vaessen - Daniel Stratenko 15:13, 11:5, 11:8.

Gegen den BC Beuel II musste der Gastgeber auf Lena Fischer verzichten. Sie war aus privaten Gründen nicht dabei und wird den Verein aus der gleichen Motivation heraus auch verlassen. Tim Vaessen widmet sich mehr der Familie. Und auch Michaela und Thorsten Hukriede kehren dem Leistungssport aus privaten Gründen den Rücken. Für Michaela Hukriede, die sonst für die zweite Mannschaft in der Oberliga aufschlägt, war es in dieser Saison der dritte Einsatz als Aushilfe im Zweitliga-Team.

Und zum dritten Mal war sie mit Ella Diehl auch im Damen-Doppel erfolgreich. Eine Premiere gab es hingegen im Mixed. Mit ihrem Ehemann Thorsten schaffte Michaela Hukriede zum ersten Mal in dieser Saison einen Sieg. „Da haben wir genau zum richtigen Zeitpunkt gewonnen“, sagte Thorsten Hukriede nach der Fünf-Satz-Partie des Paares, das früher für den BV Wesel in der Ersten Liga gespielt hat. Das Duo wehrte im vierten Satz einen Matchball ab. Allerdings leistete Tim Fischer, ehemaliger BV-Akteur in Diensten des VC Beuel, dabei auch Schützenhilfe. Ihm unterlief ein Aufschlagfehler.