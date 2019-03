Handball: HSG Wesel will einen weiteren Sieg nachlegen

HSG Wesel will einen weiteren Sieg nachlegen

Wesel Der Verbandsligist ist am Sonntag bei der Turnerschaft St. Tönis zu Gast. Nach dem jüngsten Erfolg gegen den TuS Treudeutsch Lank verlief die Trainingswoche der Weseler deutlich entspannter.

Das vergangene Wochenende war für den Handball-Verbandsligisten HSG Wesel wie eine Achterbahnfahrt. Zunächst verlor das Team nach einem blutleeren Auftritt gegen die HSG RW Oberhausen TV mit 21:33. Zwei Tage später gewann das Team von Trainer Jan Mittelsdorf dann mit 33:20 gegen den TuS Treudeutsch Lank. Die Negativserie war somit beendet. Doch am kommenden Sonntag, 17 Uhr, steht für die HSG bei der Turnerschaft Tönis die nächste schwere Bewährungsprobe an. „Nur wenn wir die Leistung vom vergangenen Sonntag wiederholen, haben wir eine Chance“, sagt Mittelsdorf.

Keine Frage: Der Oberliga-Absteiger kämpft trotz des doppelten Punktgewinns weiterhin gegen den Abstieg. Daran hat auch der jüngste Sieg nichts geändert, auch wenn das Polster zu Rang 13 nun wieder drei Zähler beträgt. Allerdings entwickelte sich die Trainingswoche etwas entspannter. „Wir haben unser Programm in der ersten Einheit etwas anders gestaltet”, sagt der Coach, der seine Spieler zur Regeneration ein wenig Fußball spielen ließ. „Dennoch sind wir rasch wieder zur Tagesarbeit übergegangen, weil wir noch einige Spiele vor uns haben, in denen wir punkten müssen”, sagt Mittelsdorf.

HSG Wesel will sich von der Abstiegszone absetzen

Handball : HSG Wesel will sich von der Abstiegszone absetzen

HSG Wesel will den ersten Heimsieg feiern

Handball : HSG Wesel will den ersten Heimsieg feiern

Denn auch beim Tabellenvierten aus St. Tönis hängen die Trauben hoch. Das Team gilt als äußerst kompakt. Mut macht den Weselern, dass sie das Hinspiel im Oktober mit 31:26 gewannen. „Allerdings haben wir da einen Sahnetag erwischt”, sagt der HSG-Trainer, der nun deutlich mehr Gegenwehr erwartet. „Ich gehe nicht davon aus, dass sich der Gastgeber wieder so einfach ergeben werden.”

Personell werden bis auf Björn Fehlemann, der zuletzt bei der HSG aushalf, und Michael Steffens, dessen Saison aufgrund mehrerer Verletzungen vorzeitig beendet ist, alle weiteren Akteure dabei sein. Steffens allerdings wird als Ansprechpartner und Motivator in der Funktion eines Co-Trainers auf der HSG-Bank sitzen. Zudem steht für ihn ein Familienduell an, da auf der Gegenseite sein Bruder Florian am Kreis der Turnerschaft spielt. „Unser Weg zum Erfolg führt nur über Leidenschaft, Elan und Spielwitz. Und das erwarte ich auch“, sagt Mittelsdorf.