Fußball : SV Büderich verlässt vorzeitig das Feld

GW Lankern – hier Tobias Görkes (links) – holte beim überraschenden 1:1 gegen den Tabellenzweiten Fortuna Millingen einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf . Foto: Gerd Hermann

Niederrhein Kreisliga A: Coach Stefan Tebbe beordert sein Team im Abstiegsduell beim SV Orsoy (1:2) schon vor dem Schlusspfiff vom Platz, weil er mit dem unsportlichen Verhalten des Gegners sowie dem Schiedsrichter nicht einverstanden ist.

Von Felix Paus

Der SV Büderich hat das Abstiegsduell in der Kreisliga A Moers verloren. Die Mannschaft von Stefan Tebbe zog beim SV Orsoy mit 1:2 (0:1) den Kürzeren. Aufgrund der Ereignisse zuvor war dies aber beinahe nur eine Randnotiz. „Was Gegner und Schiedsrichter gemacht haben, war eine einzige Frechheit“, schimpfte der SVB-Trainer nach dem Abpfiff, bei dem sein Team allerdings schon nicht mehr auf dem Feld stand. Denn der Coach holte seine Schützlinge kurz vor Schluss vom Platz. „Wir wurden zuvor auf das Übelste beleidigt und getreten. Ich musste das machen. Das wäre sonst nicht gut ausgegangen“, so Tebbe.

Auslöser für die Maßnahme war der Platzverweis gegen Büderichs Christopher Peglow, der sich, nachdem er zuvor angespuckt worden war, beim Unparteiischen beschwerte. Er sah daraufhin die Gelb-Rote Karte. Für Stefan Tebbe brachte diese Aktion das Fass zum Überlaufen: „Das war Wahnsinn.“

Info Kompletter Spieltag am Gründonnerstag Spiele Am Gründonnerstag um 19.30 Uhr geht es bereits weiter. BW Wertherbruch erwartet Borussia Bocholt, der SV Bislich das Team von GW Vardingholt und der SV Brünen den VfR Mehrhoog, während GW Lankern zu TuB Mussum reisen muss. Im Kreis Moers empfängt der SV Büderich den Rumelner TV. Ostermontag ist nur der SV Bislich gegen Westfalia Anholt im Einsatz.

Der Übungsleiter, dessen Team weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, muss in den nächsten Wochen auf zwei Stammkräfte verzichten. Markus Dachwitz zog sich auf dem holprigen Geläuf eine schwere Bänderverletzung zu. „Wir mussten auf einem unbespielbaren Acker auflaufen, obwohl der Hauptplatz in bestem Zustand war“, sagte Tebbe. Jan Satzinger sah nach einem rüden Foul gegen ihn die Rote Karte, weil er sich beim Schiedsrichter beschwerte. „Er wurde mit beiden Beinen umgetreten“, sagte der SVB-Coach. Die Gäste waren in der 44. Minute nach einem Standard in Rückstand geraten, erzielten nach dem Seitenwechsel durch Daniel van Husen aber den Ausgleich (67.). Orsoy kam schließlich in der 70. Minute zum 2:1.

In der Kreisliga A Rees-Bocholt trotzte GW Lankern dem Tabellenzweiten Fortuna Millingen einen Punkt ab. Die Grün-Weißen holten ein respektables 1:1 (0:0). Nach dem Rückstand (60.) war Rouven Zeitz in der 79. Minute zur Stelle und erzielte den Ausgleich. „Der Punkt ist verdient und für uns sehr wichtig. Wir haben es gut gemacht“, sagte GWL-Co-Trainer Ulrich Kasparek.

Der VfR Mehrhoog hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf knapp verpasst. Der Aufsteiger gab beim 2:2 (0:0) gegen den SV Krechting eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand. „Das ist frustrierend. Das Unentschieden bringt uns nicht weiter“, sagte Trainer Frank Terhorst. Dominik Szalek (54.) und Frederik Sent (62.) trafen für den Gastgeber, der in der 76. und 82. Minute die Gegentore zum Endstand kassierte. Die Mehrhooger agierten ab der 72. Minute in Unterzahl, da Florian Hassel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Der SV Brünen verlor seine Auswärtspartie beim SV Haldern mit 0:2 (0:0). „Es war mehr drin. Wir haben gut gespielt“, sagte SVB-Trainer Aycin Özbek. Luca Schanzmann (20.) und Domenik Stenzel (25.) vergaben in der ersten Halbzeit beste Chancen auf die Führung. Nach 64 Minuten traf Haldern dann zum 1:0. Ben Hutmacher hatte drei Minuten nach der Halbzeit die Gelb-Rote Karte gesehen. Schanzmann und Antranik Kodak scheiterten in der Folge am Aluminium (75., 77.). Mit dem Schlusspfiff erhöhte Haldern auf 2:0. „Es zählen keine Ausreden mehr“, sagte Aycin Özbek im Hinblick auf die nächsten Spiele.