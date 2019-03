Fußball : SV Brünen holt in Unterzahl einen Punkt

Der Führungstreffer von Domenik Schweers (links) reichte für BW Wertherbruch nicht. Lokalrivale SV Brünen kam trotz Unterzahl noch zum Ausgleich. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Niederrhein Der A-Ligist erreicht nach einer umstrittenen Roten Karte ein 1:1 gegen BW Wertherbruch. Der SV Bislich verliert beim SV Krechting durch zwei späte Gegentore unglücklich mit 1:2.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Paus

Fußball-A-Kreisligist SV Brünen hat sich gegen den Nachbarn BW Wertherbruch in Unterzahl einen Punkt erkämpft. Die abstiegsbedrohten Brüner trotzten dem Aufsteiger ein 1:1 (0:1) ab. SVB-Trainer Aycin Özbek war zwar froh über den Punktgewinn, aber stocksauer über die Rote Karte gegen seinen Verteidiger Lukas Dames (21.). „Wenn es so weiter geht, höre ich mit dem Fußball auf. Das war ein taktisches Foul“, so der Coach. Der Unparteiische wertete es jedoch als Unsportlichkeit von Dames. „Die Rote Karte muss man nicht geben“, gab auch Wertherbruchs Trainer Rene Olejniczak zu. „Wir betreiben einen so großen Aufwand. Durch solche Entscheidungen wird alles kaputt gemacht. Das geht einfach nicht“, sagte Özbek, dessen Schützling für drei Spiele gesperrt wurde.

Kurz nach dem Platzverweis gingen die Gäste aus Wertherbruch durch Domenik Schweers in Führung. In der zweiten Halbzeit verpassten es der Neuling mehrfach, auf 2:0 zu erhöhen. Stattdessen kam der aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber zum Ausgleich. Nils Hutmacher (68.) köpfte eine Flanke von Steven Stenzel zum 1:1 ein. „Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Die Leistung war in Ordnung. Das Ergebnis müssen wir einfach mal akzeptieren“, sagte Olejniczak.

Für den SV Brünen geht es am Sonntag (15.30 Uhr) zum 1. FC Bocholt II, der derzeit auf Relegationsplatz zwei steht. „Wir haben dort nichts zu verlieren. Wenn wir so kämpfen wie gegen Wertherbruch, habe ich vor keinem Gegner Angst“, sagt Özbek, der neben dem gesperrten Dames auf Nico Janzen (Urlaub) verzichten muss. Jan Rother kehrt hingegen ins Aufgebot zurück. BW Wertherbruch triff im Derby auf den VfR Mehrhoog und will dabei die 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen machen. „Das war eine unserer schlechtesten Saisonleistungen. Unabhängig von der Tabelle wollen wir schon wegen des Hinspiels unbedingt gewinnen“, so Olejniczak. Bei einem Dreier gegen den Vorletzten wäre auch für ihn alles klar. Der VfR Mehrhoog steht dagegen stark unter Druck und läuft Gefahr, im Abstiegskampf den Anschluss zu verlieren. „Wir brauchen dringend wieder einen Sieg“, so VfR-Coach Frank Terhorst. Simon Bauhaus kehrt nach seiner Rotsperre zurück.

Der SV Bislich hat das Kellerduell beim SV Krechting mit 1:2 (1:0) verloren. „Diese Niederlage ist extrem schmerzhaft“, sagte Co-Trainer Sven Scholten. Sein Team hatte durch den Treffer von Lukas Köhne ab der 14. Minute geführt, kassierte in der Schlussphase jedoch noch einen Doppelschlag (88./90.). „Wir haben 75 Minuten ein riesiges Spiel gemacht. Am Ende hat die Kraft gefehlt“, so Scholten. Die Bislicher verpassten es in beiden Hälften mehrfach, den Vorsprung auszubauen. „Wir müssen das Spiel klar für uns entscheiden“, sagte Scholten. Am Sonntag muss der SVB beim SV Haldern ran. „Wir wollen an die gute Leistung anknüpfen“, sagt der Co-Trainer.