Fußball: Wichtiger Erfolg für den SV Bislich

Wesel/Hamminkeln Der A-Kreisligist bezahlt den 2:1-Sieg beim SV Haldern jedoch teuer, weil Torjäger Jonas Rösner nach rüdem Foul ins Krankenhaus musste und Nils Pagojus Gelb-Rot sah. VfR Mehrhoog und BW Wertherbruch trennen sich torlos.

Der Angreifer der Gäste war kurz vor dem Ende auf dem Weg zum 3:1, als er von einem Halderner Akteur äußerst rücksichtslos von den Beinen geholt wurde. „Der Spieler fliegt mit getreckten Beinen in ihn rein und triff ihn am Schienbein. Das sah gar nicht gut aus“, sagte Scholten zu dem rüden Foul. Rösner hatte den SVB in der 29. Minute in Führung gebracht. In der 64. Minute kassierten die Bislicher dann das 1:1. „Das nehme ich auf meine Kappe“, so Scholten, der als Co-Trainer bekanntlich auch im Bislicher Tor steht. 120 Sekunden zuvor hatte Nils Pagojus die Gelb-Rote Karte gesehen. In der 78. Minute traf Robert Freudenthal dann mit einem Elfmeter zum 2:1. Rösner war zuvor gefoult worden.