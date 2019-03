Fußball : GW Lankern enttäuscht beim 4:4 gegen Schlusslicht

Traf zum 1:1 für den SV Brünen: Luca Schanzmann. Foto: FUNKE Foto Services/Markus Joosten

Niederrhein Kreisliga A: Team von Trainer Markus Rambach lässt wichtige Zähler im Abstiegskampf liegen. VfR Mehrhoog und SV Bislich verlieren. SV Brünen erreicht ein 1:1. Das Spiel des SV Büderich wurde abgesagt.

In der Fußball-Kreisliga A Rees-Bocholt hat BW Wertherbruch sein Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Haldern mit 1:0 (0:0) gewonnen. „Wir stehen jetzt wieder richtig gut da. Ich muss den Hut vor der Mannschaft ziehen. Sie hat taktisch und kämpferisch einmal mehr alles abgerufen“, freute sich BWW-Trainer Rene Olejniczak, der sich mit seiner Elf nach dem Erfolg wohl endgültig keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen muss. Das Tor des Tages erzielte Nico Hochstral im Anschluss an eine Standardsituation in der 84. Minute. „Wir haben die drei Punkte etwas mehr gewollt“, sagte Olejniczak.

Für den VfR Mehrhoog wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Der Aufsteiger verlor bei der TuB Mussum mit 1:3 (0:2). „Wir machen zu viele einfache Fehler. So steigen wir ab“, sagte ein enttäuschter VfR-Trainer Frank Terhorst. Die Gäste gerieten durch Gegentreffer in der 35. und 37. Minute mit 0:2 in Rückstand. Alexander Arndt verkürzte in der 55. Minute zwar auf 1:2. Doch zehn Minuten vor dem Ende schoss Mussum das Tor zum 3:1-Endstand.

GW Lankern ist gegen das abgeschlagene Schlusslicht Borussia Bocholt nicht über ein 4:4 (3:3) hinausgekommen und ließ wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt liegen. Lankerns Trainer Markus Rambach war nach dem Remis bedient: „Das ist zu wenig. Mit einer solchen Defensivleistung gewinnt man kein Spiel.“

Neben einem Eigentor der Gäste (8.) sorgten Tobias Görkes (6.) und Kai Weikamp (11.) zunächst für eine 3:1-Führung der Lankerner, die das Spiel in der Folge dann aber wieder aus der Hand gaben. Trotz Überzahl, ein Borussia-Akteur hatte in der 34. Minute die Rote Karte gesehen, gerieten die Lankerner nach drei Gegentoren in Serie (28., 37., 67.) mit 3:4 in Rückstand. Frank Loskamp traf in der 81. Minute zum 4:4 und sah kurze Zeit später die Gelb-Rote Karte.

Der SV Brünen trennte sich von Olympia Bocholt mit 1:1 (0:1). SVB-Trainer Aycin Özbek war mit dem Punkt zufrieden: „Wir haben nicht wirklich gut gespielt. Das Unentschieden ist am Ende schon gerecht“, sagte der Coach. Die Brüner gerieten in der 18. Minute mit 0:1 ins Hintertreffen. Luca Schanzmann traf kurz nach dem Wiederanpfiff zum Ausgleich.

Der SV Bislich zog gegen den SV Rees mit 1:5 (1:3) den Kürzeren. Kai Sprenger gelang in der ersten Halbzeit lediglich der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 (30.). „Der SV Rees war besser. Wir brauchen jetzt dringend ein Erfolgserlebnis“, sagte Bislichs Co-Trainer Sven Scholten nach dem Abpfiff.

Die Partie in der Kreisliga A des Kreises Moers zwischen dem SV Büderich und SV Scherpenberg II wurde abgesagt und für den kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, neu angesetzt, da am Sonntag kein Schiedsrichter bereit war, die Scherpenberger Zweitvertretung zu pfeifen. Damit wollten sich die Unparteiischen mit ihrem Kollegen solidarisch zeigen, der beim abgebrochenen Spiel von Scherpenberg II beim SV Budberg II vergangenen Mittwoch von einem Scherpenberger Kickers niedergeschlagen worden war.

(fp)