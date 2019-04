Fußball : GW Lankern gelingt Überraschung

Wesel/Hamminkeln Kreisliga A: Unerwartetes 2:1 beim Spitzenreiter DJK Stenern. SV Brünen schafft wichtigen 4:3-Erfolg. SV Bislich und VfR Mehrhoog trennen sich mit einem 1:1.

Der Gastgeber bewies Moral und drehte zweimal einen Rückstand. Nach dem 0:1 (46.) wendeten zunächst Marian Heitkamp (60.) und Nico Janzen (65.) das Blatt. In der Folge trafen die Gäste zum 2:2 (67.) und 3:2 (68.). Cantürk Mar markierte in der 75. Minute das 3:3, ehe Janzen (90.) per Elfmeter für das umjubelte Siegtor des SV Brünen sorgte. Der Offensivmann war zuvor selbst gefoult worden. „Nico hat mir vor dem Spiel zwei Tore versprochen“, so Özbek. Sein Schützling hielt sich daran und so hat der SVB nun zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.