Lokalsport: 4:0 - BW Dingden nutzt Chancen konsequent aus

Hamminkeln Der Aufstieg war für Fußball-Bezirksligist BW Dingden ohnehin nur noch rechnerisch möglich. Nach dem 4:0 (3:0) beim SV Vrasselt haben die Blau-Weißen keine Chance mehr auf den Relegationsrang. Denn der Zweite SF Königshardt setzte sich mit 2:0 gegen den 1. FC Bocholt II durch. "Das war zu erwarten. Daher ist die Enttäuschung nicht groß", sagte BWD-Trainer Dirk Juch, dessen Team als Tabellenvierter noch die Chance auf den dritten Rang besitzt.

BW Dingden hatte in der Anfangsphase der Partie Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Der SVV traf in der zehnten Minute nur die Latte. BWD war im Abschluss deutlich effektiver. Sebastian Kamps (21.) markierte die 1:0-Führung. Steffen Buers legte fünf Minuten später nach. Mohamed Salman erhöhte mit dem Halbzeitpfiff auf 3:0. "Wir haben aus drei Chancen drei Tore gemacht", sagte Juch.