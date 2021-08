Wie ein Thron auf zwei Rädern : Mann aus Schermbeck baut sich sein eigenes Hochrad

Schermbeck Christoph Dorr zieht mit seinem ungewöhnlichen Vehikel alle Blicke auf sich. Das hat mit einem herkömmlichen Fahrrad nichts mehr zu tun. Der Schermbecker erzählt, wie er sich vor vielen Jahren für sein neues Hobby begeisterte und wie gefährlich eine Fahrt sein kann.

Einer der wenigen Radler, die von Wanderern sogar um ein gemeinsames Foto gebeten werden, ist der Schermbecker Christoph Dorr. Wenn der 59-Jährige in der Kilianstraße sein fast mannshohes Hochrad besteigt, dann wird er oft sogar von jungen Menschen bewundert. Mit ausgestreckten Händen das Lenkrad greifen, welches sich in Schulterhöhe befindet, mit dem rechten Fuß das anlaufende Fahrrad durch Scrollbewegungen so beschleunigen, dass man über einen kleinen Trittsteg mit den Füßen auf die Pedale gelangt und mit dem Po auf dem Sattel – das strahlt schon ein gehöriges Stück Akrobatik aus und hat schon bei manchen Hochradfahrern zu Abstürzen mit schmerzenden Verletzungen geführt.