Großes Engagement in Hamminkeln : Heinz Breuer ist Mr. Sportabzeichen

Heinz Breuer hat zum 45. Mal die Prüfung für das Sportabzeichen erfolgreich abgelegt. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Der fast 80-Jährige hat zum insgesamt 45. Mal die Prüfung abgelegt und das Goldene Sportabzeichen geholt. Er schwört auf die Senioren-Sportgruppe des Hamminkelner SV, um auch im Alter fit und gesund zu bleiben. Ans Aufhören denkt er überhaupt noch nicht.

Heinz Breuer schlägt eine dicke Kladde auf. Darin hat er alles abgeheftet, womit er im Laufe der Jahre ehrenamtlich im Hamminkelner Vereinsleben zu tun hatte und hat. Er war immer gerne aktiv und hat Verantwortung übernommen. Auch für sich selbst. Denn nur wer gesund und fit bleibt, kann sich einsetzen. Ärzte und Gesundheitsfachleute, die gerne zu viel Bewegung raten, hätten ihre Freude an dem fast 80-Jährigen. Denn Heinz Breuer mag es gerne sportlich, und für seine Ausdauer gibt es jetzt einen beeindruckenden Beleg: Er erlief und ersprang sich jetzt zum 45. Mal das Goldene Sportabzeichen. Und weil sich Sport im Alter am besten gemeinsam machen lässt, tat er das in der Senioren-Sportgruppe des Hamminkelner SV.

Ganz schön sportlich – das können deshalb auch andere von sich behaupten. Vier Mitglieder der Senioren-Sportgruppe legten in 2021 die Sportabzeichen-Prüfung ab. Neben Heinz Breuer erhielt Ulrich Breuer zum 30. Mal das Goldene Sportabzeichen. Zudem waren Eberhard Feltes zum neunten Mal und Stephan Simon zum fünften Mal erfolgreich. Hamminkeln rennt und springt seit langem. Gerade gesundheitsbewusste Senioren befinden sich sozusagen auf der Langstrecke – so lange es geht, und das ist bei richtiger Übung oft erstaunlich lang.

Info Das sind Angebote für Senioren in der Stadt Auswahl Die Sportpalette für Senioren ist groß. Heinz Breuer verweist auf Volleyball in der Halle der Gesamtschule. Dort tut auch viel Gymnastik zum Aufwärmen gut. Verein Die Reha-Sportgruppe des HSV ist ebenfalls bewährter Anlaufpunkt. In Sachen Radtouren der Senioren informiert man sich gegenseitig in einer eigenen Whatsapp-Gruppe. Beim Stadtradeln bringen die Senioren immer viele Kilometer zusammen. Sommer Tennis gehört ebenfalls zum Sportprogramm. Die Gruppe „HBM“ – Hamminkeln, Brünen, Mehrhoog – spielt im Sommer auf verschiedenen Plätzen in der Stadt. Organisator ist der Brüner Walter Ophey. Der Sport ist gut für die Bewegung, aber ein gewisser Ehrgeiz sei auch dabei, sagt Heinz Breuer.

Dazu gehört Spaß an der Bewegung. Heinz Breuer erklärt das so: „Ja, das liebe und lebe ich in meiner HSV-Senioren-Sportgruppe. Die habe ich 1978, also vor 43 Jahren, gegründet, und sie betreue ich seitdem als Übungsleiter.“ Aktiv seien 30 Sportkameraden – je nach Jahreszeit – im Hallensport und draußen beim Radwandern im Alter von 56 bis 96 Jahren. Mit dem Rad sind die Senioren nicht nur gerne unterwegs, sie zeigen sich auch in Sachen Ausdauer fit auf der Fiets, wenn es zum Beispiel ins Westfälische geht. Geselligkeit gehört dabei natürlich mit zum Programm.

Sportlich hat ihm sein Vater, der Weseler Landrat „Turnbruder“ Willi Breuer, dessen Herz dem Weseler TV gehörte und der Mitbegründer des Weseler Kanu-Clubs (WKC) war, die Bewegungslust sozusagen in die Wiege gelegt. Eine Legende ist dessen Abenteuerreise als 26-Jähriger mit dem Faltkanu auf den Flüssen bis nach Istanbul. Ein Jahr dauerte die Tour damals. „Mein Vater hat Sportlichkeit vorgelebt, das hat mich geprägt“, sagt Heinz Breuer.

In Wesel hat der (seit Ende 1971) Hamminkelner noch den legendären Langstreckler Ludwig Müller erlebt, der sechs deutsche Meistertitel errang und bis 1959 für den Weseler TV startete. „Ich habe im Lippestadion beim Training oft seine Zeiten gestoppt“, erzählt Breuer. Bis heute hat er Kontakt zu Müller, der in ein paar Wochen 90 Jahre alt wird.

Was ihn sportlich früh prägte, hat Heinz Breuer bis heute im Breitensport eingesetzt. Die Gruppe „Freizeitsport ab 40“ gründete er am 3. April 1978. Damals ging die „Trimm dich“-Bewegung durch die Republik. Die Resonanz war groß, es wurde eine zweite Gruppe gegründet. Heinz Breuer hat die Liste geführt und zeigt eine Unterlage mit 100 verzeichneten Teilnehmern. Heute gibt es die „Senioren-Sportgruppe HB“, 30 Aktive sind dabei.