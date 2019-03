Bunter Nachmittag: Spielfreudige Schützen begeistern Zuschauer in Berg

Spielfreudige Schützen begeistern Zuschauer in Berg

Viel Applaus erhielten die Schauspieler beim Bunten Nachmittag in Dingden-Berg. Foto: Foto: Gerd Hermann/foto: gerd hermann

Hamminkeln Beim Bunten Nachmittag des Schützenvereins Dingden-Berg hatten nicht nur die Akteure auf der Bühne ihren Spaß, sondern auch das Publikum

Seit nunmehr 15 Jahren ist es eine feste Tradition, dass der Schützenverein Dingden-Berg, die Senioren der Umgebung zu einem „bunten Nachmittag“ einlädt. Bei Kaffee und Kuchen und auch dem einen oder anderen Pils, wurde den Gästen am Samstagnachmittag ordentlich was geboten. Der Vorstand des Schützenvereins, der sich wie jedes Jahr um die Organisation des Nachmittags kümmert, konnte dem Publikum ein gut zweistündiges Programm präsentieren. Und es herrschte ein reges Interesse an der Veranstaltung im Vereinshaus Berg, das voll besetzt war.