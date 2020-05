Wesel : B 8: Sperrungen wegen Bauarbeiten auf Südring

Wesel Ab Mitte Juni beginnt die Regionalniederlassung Niederrhein von Straßen NRW mit umfangreichen Bauarbeiten auf dem Südring (B 8) zwischen Herzogenring und der Schillstraße (B 58). Der Verkehr wird umgeleitet.

Ab Anfang August beginnen auf dem Südring die Sanierungsarbeiten in die andere Richtung. Dafür werden die beiden Fahrspuren zwischen dem Herzogenring und der Schillstraße voll gesperrt. Die Arbeiten, die in mehrere Bauabschnitte unterteilt sind, starten am Montag, 3. August, in Höhe der Einmündung der Straße Am Westglacis und enden voraussichtlich Mitte September an der Kreuzung Südring/Schillstraße. In der gesamten Zeit wird der Durchgangsverkehr von Rees nach Wesel umgeleitet.