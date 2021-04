B58 in Wesel : Beim Überholen in Gegenverkehr gekracht - Zwei Verletzte bei schwerem Unfall

Foto: Guido Schulmann

Wesel Bei einem missglückten Überholmanöver in einer Kurve auf einer Bundesstraße in Wesel sind zwei Autos frontal zusammengekracht. Die Fahrer wurden verletzt. Die B58 ist am Donnerstagmorgen gesperrt.

Um 6.04 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Unfall auf der B58 in Höhe der Xantener Straße in Wesel-Büderich gemeldet: Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Fahrer im Kurvenbereich hinter einer Tankstelle ein anderes Auto überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Dort krachte er frontal mit einem anderen Auto zusammen.

Die Fahrer der beiden Unfallwagen wurden verletzt. Einer war in seinem Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht klar.

Derzeit ist die B58 von Wesel kommend in Richtung Alpen gesperrt, um dem Verkehr aus Alpen kommend die Durchfahrt am Ortseingang Büderich zu ermöglichen. Der Verkehr wird über die Xantener Straße in Richtung Xanten abgeleitet. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist nicht bekannt.

