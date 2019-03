Wesel/Emmerich: Wegen A 3-Sperrung: Autofahrer sollen auf A 57 ausweichen

Wesel/Emmerich Am ersten Aprilwochenende gibt es mehrere Sperrungen auf dem Teilstück zwischen Wesel und Emmerich. Straßen NRW versucht den Autofahrern entgegenzukommen.

Die Landesbehörde Straßen NRW kündigt eine Großsperrung für die Autobahn 3 zwischen Wesel und Emmerich an. Von Freitag, 5. April, ab 20 Uhr bis Montag, 8. April, um 5 Uhr ist die A3 in beiden Fahrtrichtungen in drei Abschnitten gesperrt. Der erste Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Emmerich und Emmerich-Ost. Hier werden in der Brückenbaustelle Speelberger Straße Fertigteile aufgelegt. Der zweite Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Rees und Hamminkeln. Hier wird das Bauwerk Heckenweg abgerissen. Der dritte Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Hamminkeln und Wesel. Hier wird das Bauwerk Horster Weg abgerissen. Das Autobahn-Teilstück zwischen Rees und Emmerich-Ost bleibt befahrbar. Der Anschluss Hamminkeln ist komplett gesperrt. „Statt drei Mal die A3 zwischen Wesel und Emmerich für Baumaßnahmen voll zu sperren, legt Straßen NRW alle Sperrungen auf ein Wochenende. Verkehrsteilnehmer werden so weniger belastet“, heißt es in der Mitteilung der Behörde.