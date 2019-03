Pro & Contra: Braucht Wesel einen ICE-Anschluss?

Wesel Statt Koblenz (RE 5) gibt es bald nur noch Düsseldorf (RRX 5) als Fernziel der Bahn.

Bahn-Nostalgiker bekommen feuchte Augen, wenn sie an die Verbindung London – St. Petersburg denken, die vor 120 Jahren über Wesel lief. Gerade mal drei Jahrzehnte ist es her, dass D- und Intercity-Züge wie Basel – Amsterdam in der Stadt hielten. Da sehen heutige Anschlüsse an den Fernverkehr doch geradezu mickrig aus. Und Mitte des Jahres gibt es weitere negative Veränderungen: Denn die Tage des RE 5 von Wesel über Köln nach Koblenz sind gezählt. Bald gibt es einen RRX 5, der auf Dauer auch nur noch bis Düsseldorf führt. Die Weseler SPD fordert daher die Einrichtung eines Halts des ICE 78 Frankfurt – Amsterdam in Wesel, um die Region an den Fernverkehr anzubinden. Am Dienstag ging ein entsprechendes Schreiben an Richard Lutz, Vorstand der Deutschen Bahn, und an deren Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Odenwald.