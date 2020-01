Standortbestimmung : Entschlossenheit mit Sticheleien

Wesel SPD beim Neujahrsempfang im Wahlkampfmodus – und es gab Wissenswertes übers Wasser.

Die Weseler SPD ist wild entschlossen, in Zusammenarbeit mit der CDU die Geschicke der Stadt auch nach der Kommunalwahl weiter zu gestalten. Daran ließ Vorsitzender Ludger Hovest beim Neujahrsempfang am Sonntag in der Aula der Musik- und Kunstschule keinen Zweifel aufkommen. Erfolgreich, solide und zielorientiert sei die Kooperation. Gleichwohl konnte er sich vor gut 300 Gästen kleine Sticheleien nicht verkneifen. „Wir haben eine Bürgermeisterin, die CDU eine Findungskomission“, sagte Hovest in Richtung CDU-Chef Sebastian Hense. In Sachen Kandidatensuche bekomme dieser vom Telefonieren schon rote Ohren – auch weil er dabei mit sich selbst telefoniere.