Veränderungen geplant : SPD will Sicherheit für Radler an der Nordstraße

SPD will Sicherheit für Radler an der Nordstraße

Wesel Auf und an der viel befahrenen Straße soll es Veränderungen geben, zum Beispiel einen Zebrastreifen.

Wer öfter mal auf oder an der Nordstraße unterwegs ist, weiß, wie viel Betrieb dort herrscht. Auto an Auto rauscht zu Spitzenzeiten über die Fahrbahn, die eine Verbindung von der Innenstadt in die Feldmark und nach Lackhausen darstellt. 50 Kilometer pro Stunde sind dort erlaubt, so zeigen es die Schilder an. Doch längst nicht alle halten sich daran, sondern sind oft deutlich flotter unterwegs – vor allem, wenn es durch das Gefälle der Brücke auch noch bergab geht. Deshalb bezieht der Radarwagen dort auch häufig Position, denn es handelt sich um eine der lukrativsten Einnahmestellen von ganz Wesel, wie SPD-Fraktionsvorsitzender Ludger Hovest sagt.