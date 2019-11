Büdericher können aufatmen : SPD kritisiert Stadttochter wegen Trauerhalle scharf

Büderichs Trauerhalle soll weiter eine Kühlanlage haben. Foto: Fritz Schubert

Büderich Chefgenosse Ludger Hovest sieht den Ruf des städtischen Betriebs beschädigt und fordert auch mehr Einsatz der Leiterin.

Für die Weseler SPD ist das Thema Trauerhalle Büderich, das im Polderdorf für Unruhe sorgt, bereits vom Tisch. Fraktionsvorsitzender Ludger Hovest teilte am Mittwoch mit, dass die Vorlage des ASG für den Betriebsausschuss am Donnerstag, 28. November, „völlig daneben“ sei und „gekippt“ werde. Selbstverständlich, so Hovest weiter, müsse die Einrichtung am Friedhof weiterhin eine Kühlanlage für Verstorbene haben. Ob es eine Leichenzelle oder wie bisher deren zwei sein sollen, werde man sehen. Jedenfalls werde es in Büderich für Angehörige weiterhin möglich sein, am Ort würdevoll Abschied nehmen zu können.

Wie berichtet, hatte sich der städtische Betrieb Abfall, Straßen, Grünflächen, der für die meisten Friedhöfe der Stadt zuständig ist, nach Abwägung verschiedener Möglichkeiten aus Kostengründen dafür ausgesprochen, die defekte Kühlanlage auszubauen und die beiden Leichenzellen lediglich streichen zu lassen. Aufbahrungen wären in den warmen Monaten dann nicht mehr möglich. Trauernde müssten weite Wege zu anderen Einrichtungen in Kauf nehmen. Dies hatte schon die CDU auf den Plan gebracht; jetzt schließt sich die SPD mit ihrer Ablehnung des Beschlussvorschlags an. Hovest sagte, er habe erwartet, dass mit Vereinen und Gruppen in Büderich gesprochen werde. Dies sei offenbar nicht geschehen.

Hovest ging noch einen Schritt weiter, denn er sieht den guten Ruf des ASG, den er als „Vorzeigebetrieb“ bezeichnete, auch aus anderen Gründen in Gefahr. Dabei ging es ihm um Vereine wie Schützen und Karnevalisten, die für Dienstleistungen des ASG im Rahmen von Veranstaltungen Gebühren zahlen sollen. Auch das ginge nicht, sagte der SPD-Chef in Richtung Betriebsleiterin Annette Mücke. Damit werden genau das entwertet, was das Leben in Wesel lebenswert mache. Dabei gebe es elegante, rechtlich vollkommen saubere Lösungen, ASG-Leistungen dieser Art anders zu entlohnen. Einsatz für die Weseler Gebührenzahler erwartet Ludger Hovest von der Betriebsleitung auch in Sachen Asdonkshof. Hintergrund ist die Tatsache, dass die seinerzeit sündhaft teure Müllverbrennungsanlage in Kamp-Lintfort im kommenden Jahr bezahlt sein wird. Dafür haben die Bürger im Kreis Wesel 20 Jahre lang vergleichsweise hohe Abfallgebühren zahlen müssen, nun müssten sie auch von der sich abzeichnenden Entlastung profitieren.