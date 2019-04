Ginderich jetzt auch im Namen : SPD-Ortsverein wählt Vorstand

Wesel Norber Meesters bleibt Vorsitzender, der Ortsverband bekommt neuen Namen.

Als Beispiel für zukunftsweisende Ideen hat Meesters die Veranstaltung „Wohnung in Wesel“ genannt. Man sei damit auf dem richtigen Weg, interessante Diskussionsangebote für die Bürger zu schaffen. „Die SPD ist Taktgeber in der öffentlichen Diskussion, sie setzt die Themen und handelt – so werden aus guten Ideen gute Politik, die allen nützt“, sagte der Stadtverbandsvorsitzende Ludger Hovest. Das gelte für viele Themen: von der Schule über den Regionalplan bis zum Ärger mit der Bahn.