Wesel : SPD: Veranstaltungshalle nur am Fusternberg

Wesel Ludger Hovest, Fraktionschef der Sozialdemokraten in Wesel, will den jetzigen Standort der Niederrheinhalle behalten. Wenn kein Investor kommt, müsse die Stadt „Betriebssicherheit“ herstellen.

SPD-Fraktionschef Ludger Hovest gibt ein klares Bekenntnis zum Standort Fusternberg für den Bau einer neuen Niederrheinhalle ab. Wenn sich ein Investor meldet, der eine neue Halle bauen will, dann solle an gleicher Stelle Neues entstehen. Würde kein Investor für das Areal gefunden, dann müsse die Stadt durch Sanierungen die Betriebssicherheit der sanierungsbedürftigen Niederrheinhalle so lange sicherstellen, bis eine bessere Lösung auf dem Tisch liegt, sagte Hovest. „Wir kaufen uns damit Zeit, bis wir eine bessere Lösung haben.“ Die Stadt Wesel würde dann nach dem Modell Heubergbad verfahren – auch dieses will die Stadt Wesel so lange betriebssicher halten, bis das neue Kombibad am Rhein gebaut ist.

Der SPD-Fraktionschef reagiert damit auf Sorgen in der Bevölkerung, dass nach 2021 keine ausreichend große Veranstaltungshalle in Wesel mehr vorhanden sei. Die Stadtverwaltung hatte in einer Vorlage für den Gebäudeausschuss (9. Juli, Rathaus) dargelegt, dass die Niederrheinhalle stark sanierungsbedürftig ist. 16,5 Millionen Euro müssten in eine Sanierung investiert werden. Alternativ schlägt die Verwaltung deshalb vor, einen Investor für einen Hallenneubau am Standort zu suchen. Hovest räumt aber ein, dass es schwierig werden wird, einen Investor für das Areal zu finden. Für diesen Fall wappnet er sich nun und hält es für besser, die Niederrheinhalle mit städtischem Geld dauerhaft betriebssicher zu halten, als nach einem neuen Standort zu suchen. Eine neue Veranstaltungshalle in Rheinnähe kommt aus seiner Sicht genehmigungstechnisch nicht infrage. Auch eine mögliche Kombination einer neuen Veranstaltungshalle in Kombination mit einem Welcome-Hotel als Kongressort hält er für unwahrscheinlich. Das Areal sei von Hochwasser betroffen. Für das Welcome-Hotel habe es schon eine Ausnahmegenehmigung gegeben. Hovest räumte aber ein, dass eine Rheinlage reizvoll wäre.