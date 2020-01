Sicherheit für Radler : Flürener Lösung Vorbild für Bislich

Wesel SPD Wesel dankt dem Kreis Wesel für die Querungshilfe an Grav-Insel.

Gut acht Monate ist die Querungshilfe auf der Bislicher Straße (K 7) an der Zufahrt zur Grav-Insel bei Flüren bereits fertiggestellt. Am Freitag nahm die SPD Wesel sie nun zum Anlass, eine ähnliche Lösung für mehr Sicherheit an einer anderen Stelle der Hauptroute des touristischen Radverkehrs zu erbitten. Gemeint ist die K 7-Kurve bei Bislich-Loh, wo Radler vom Radweg über die Straße zum Deich Richtung Fährhaus wechseln. Auch für diese Stelle sollen sich Verkehrsplaner Gedanken machen, regte Fraktionsvorsitzender Ludger Hovest an, der sich beim Kreis Wesel bedankte und den Folgeantrag ankündigte.