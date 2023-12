SPD Wesel hat Ukraine-Fragen Wer will heute schon Neumoskau heißen

Die vorbereitende Arbeit für eine offizielle Städtepartnerschaft zwischen Wesel und dem ukrainischen Novomoskovsk geht weiter. Ob die Stadt in der Oblast (Verwaltungsgebiet) Dnipropetrowsk dann noch diesen Namen trägt, ist offen. „Wer will heute schon Neumoskau heißen“, sagt Wesels SPD-Fraktionsvorsitzender Ludger Hovest mit Blick auf die jüngste Sitzung des Hauptausschusses Mitte Dezember. In der hatte die Verwaltung laut Hovest vom Umbenennungswunsch des dortigen Bürgermeisters Serhij Rieznik berichtet. Novosamarsk sei als neuer Name ausgeguckt, womit man sich an den Fluss Samara anlehne, der durch die Stadt fließt. „Wie Wesel am Rhein“, sagte Hovest im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Ratsbeschluss in Novomoskovsk stehe noch aus.