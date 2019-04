Parteitag in der Niederrheinhalle : SPD blickt auf Europa mit Walter-Borjans

Parteitag in der Niederrheinhalle

Wesel Der ehemalige NRW-Finanzminister rief beim Parteitag des Kreisverbandes zur Solidarität auf. Auch bei den Steuern.

Die Europawahl wirft ihre Schatten voraus: Zur Vorbereitung auf den Wahlkampf traf sich die Kreis-SPD zum Parteitag in der Niederrheinhalle. Hauptredner war Norbert Walter-Borjans, ehemaliger Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen.

Doch schon vor dem eigentlichen Beginn des Kreisparteitags hatten die etwa 100 Gäste Gelegenheit, sich an verschiedenen Ständen über Europa und die dazugehörigen SPD-Positionen zu informieren. Die Jusos hatten in Form eines Dosenwurfspiels den Kampf gegen Rechts thematisiert, ein Bücherstand zu Europa war aufgebaut – und es gab sogar einen Walking Act in Form einer Marktfrau, die unter dem Motto „Scharf auf Europa“ Chilischoten unter die Leute brachte.