AG 60plus Niederrhein : SPD-Senioren fordern von Partei neues Rentenkonzept

Niederrhein Auf der Grundlage alarmierender Vergleiche und Prognosen macht sich die 13.000 Mitglieder starke SPD-AG 60 plus Niederrhein für ein eigenständiges Rentenkonzept der Mutterpartei stark. Dies teilte Vorsitzender Willi Trippe aus Wesel mit Blick auf den Landesparteitag Ende September mit.

Laut AG 60 plus landet Deutschland bei den Rentenzahlungen im Vergleich von 50 Staaten auf Platz 45 – vor Chile und Mexiko. Aktuell seien knapp 41 Beitragsjahre nötig, um eine Rente in Höhe der Armutsgefährdungsgrenze zu bekommen. Mit weiteren Absenkungen des Niveaus seien es künftig gar 48 Jahre, während in Österreich heute und in Zukunft 28 Jahre reichen würden. 2018, so der Vorsitzende der SPD-Senioren am Niederrhein, lagen 51,4 Prozent der Renten unter 900 Euro, 58,6 Prozent blieben unter 1000 Euro.