SPD-Kandidatin für den neuen Landtag : Volle Rückendeckung für Kerstin Löwenstein

Brünen Die designierte Landtagskandidatin der SPD für den Wahlkreis 58 hat das volle Vertrauen ihres heimischen Ortsvereins aus Brünen. Die Havelicherin setzt sich vor allem für die Themen Bildung und Umwelt ein. Das hat mehrere Gründe.

Bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Brünen stellte jetzt Kerstin Löwenstein, die designierte SPD-Landtagskandidatin im hiesigen Wahlkreis 58, ihre Themenschwerpunkte und ihre Motivation, sich zur Wahl zu stellen, vor. Der Wahlkreis umfasst Wesel, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck. Die SPD schickt sich an, hier ihre Position zu verbessern und den Wahlkreis von der CDU zurückzuholen.

Die volle Rückendeckung der Brüner SPD hat Löwenstein auf jeden Fall. „Aus ihrem persönlichen Werdegang ergibt sich ihr politischer Antrieb für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit. Sie ist die rote Kandidatin mit grünen Themen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, zeigen sich Ortsvereinsvorsitzender Peter Paic und Vize-Vorsitzende Karin Imhoff überzeugt.

„Unser Wald“, das von Kerstin Löwenstein initiierte Karten-Quartett der SPD Hamminkeln, passt zur Kandidatin und bringt als grünes Thema den Wald und seine Produkte nah. Denn sie ist Diplomforstwirtin und geprüfte Waldpädagogin und als solche seit vielen Jahren in der Umweltbildung engagiert. Das Quartett sei Ausdruck ihrer Botschaft, betont die Brüner SPD: „Nachhaltig leben, um den kommenden Generationen eine gesunde Umwelt zu hinterlassen, ist das Gebot der Stunde.“

Ebenso engagierte sich die dreifache Mutter, die seit vier Jahren in der Brüner Bauernschaft Havelich lebt, ehrenamtlich jahrelang in der Hausaufgabenbetreuung. „Der Ausdruck ,bildungsferne Schichten‘ ist für sie ein Unding. Ein Zustand, der endlich überwunden werden müsse“, erläutert Peter Paic. Löwenstein selbst sagt: „Bildung ist der Schlüssel für Chancengerechtigkeit und Integration.“ Neben Kita, Schulen, Studieneinrichtungen und Erwachsenenbildung könne jeder sich ehrenamtlich einbringen, Wissen und Erfahrung weiterzugeben und Chancen zu schaffen.

In der Mitgliederversammlung sicherten ihr die Teilnehmer ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Kandidatur zu. Sie verkörpere ihre Themen, die sie authentisch und damit überzeugend kommuniziere, hieß es. „Verbiegen lässt sie sich nicht“, so der Vorsitzende Paic. Die SPD-Versammlung wählte zudem die Delegierten für die Wahlkreiskonferenz zur Aufstellung der Landtagskandidatur, die in Kürze einberufen wird.