Wesel : SPD dringt auf Vergabe von Grundstücken

Wesel Mit fairen Preisen und noch vor Zinserhöhungen für Darlehen will die Weseler SPD angehenden Häuslebauern entgegenkommen. Fraktionsvorsitzender Ludger Hovest erklärte gestern, dass zwei Baugebiete dringend weiterentwickelt werden müssten. So forderte er für das Areal Am Schwan bis September den Erschließungsvertrag ein, damit dann mit der Vergabe der 75 Grundstücke begonnen werden kann. Der Bodenrichtwert liege knapp unter 200 Euro, daran solle die Stadt sich halten. "Auf diese maßvolle Preispolitik sind wir stolz und werden sie auch zukünftig umsetzen", sagte Hovest. Bei der Vergabe sollen soziale Aspekte für Familien vorrangig berücksichtigt werden. "Wenn Familien mit Kindern oder ohne Kinder von außerhalb nach Wesel ziehen, sind sie herzlich willkommen", sagte der SPD-Chef.

Zu den Forderungen gehört, das Baugebiet am Hessenweg planerisch und grundstücksmäßig so herzurichten, dass auch dort in den nächsten Jahren ein Neubaugebiet entstehen kann. Hier gebe es die Chance, weit über 100 Grundstücke auf den Markt zu bringen. Im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke könne mit der Neugestaltung des Bahnübergangs Holzweg, der Verlegung des Feldmarker Bahnhofs und der Erschließung Richtung Feldmark ein neuer Stadtteil entstehen.

(fws)