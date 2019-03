Historie unter der Erde: Spaziergang durch die Festungsgeschichte

Wesel Bei den Sonderführungen mit Bernd von Blomberg lernen die Weseler eine Menge über die Geschichte der Stadt, der Festungsanlagen und der Zitadelle – Abstecher zur Baustelle an der Kreuzstraße inklusive.

Ein Stück frisch aufgetauchter Weseler Stadtgeschichte wird nur noch kurze Zeit an der Kreuzstraße zu sehen sein. Im Spätherbst vergangenen Jahres waren hier bei dem Aushub der Baugrube auf dem Parkplatz hinter dem ehemaligen Kreiswehrersatzamtes bis dato unbekannte Teile der Festungsanlagen vor der Zitadelle freigelegt worden (wir berichteten mehrfach). Das hatte die Ausschachtungen zum Stillstand gebracht. Mittlererweile haben die Archäologen um Thorsten Quenders ihre dokumentarische Arbeit abgeschlossen, so dass es mit dem Millionenprojekt der Bauverein Wesel AG bald weitergehen kann. Grund genug für Wesel-Marketing, eine Führung mit vielen Informationen rund um die Zitadelle und die Stadtgeschichte zu veranstalten.

Stadtführer Bernd von Blomberg erläuterte am Samstag und Sonntag den jeweils gut 25 Interessierten zunächst anhand von historischen Karten und Abbildungen, worum es eigentlich ging. Die Geschichte der Befestigungen ist eine von Aufbau und Abriss: Mitte des 18. Jahrhunderts hatte die Festung Wesel ihre größte Ausdehnung erhalten. Ein Teil eines der äußersten Verteidigungswerke des Kernkomplexes Zitadelle ist in der Kreuzstraße gefunden worden. Schon Friedrich der Große hatte Anfang des Siebenjährigen Krieges Außenwerke schleifen lassen, weil die Garnison nicht groß genug war, um alle Wälle besetzen zu können. Nach der Entfestigung der Weseler Stadtfestung im Jahre 1886 begann man gleichzeitig weitere überflüssige Werke oberirdisch abzubrechen, da die Zitadelle nur noch zur Verteidigung des Rheinübergangs benötigt wurde, wie Bernd von Blomberg erläuterte. Für den Nicht-Weseler war es überraschend, welche Ausdehnung die militärischen Verteidigungswerke unter den verschiedensten Herrschern einst hatten. „Etwa 100 Millionen Steine sind verbaut worden“, schätzte der Stadtführer. „Wenn man mich gefragt hätte, wäre man von dem Fund nicht überrascht gewesen. Überall um die Innenstadt im Bereich der ehemaligen Festung ist in der Erde etwas zu entdecken.

Vom Treffpunkt am Haupttorgebäude der Zitadelle ging es über die Zugbrücke Richtung Kreuzstraße. Auch über das Haupttor wusste Bernd von Blomberg etwas zu berichten. Vor der Zerstörung 1945 verfügte es über ein Mansarddach, bei dem die Dachflächen im mittleren Bereich geknickt sind, so dass in der Nähe der Fenster größere Stehhöhe zur Verfügung steht. Nach dem Krieg war es wahrscheinlich zu teuer, diese Dachgestaltung wiederherzustellen. Nach kurzer Wanderung war man an der Baugrube. Und es stellte sich heraus, dass es genau an dieser Stelle des Außenwerks die einzige Möglichkeit gab, von der Stadt in die Zitadelle zu gelangen. Der Ausschnitt für die der Stadt zugewandten Brücke, die zum Schutz des Zitadellensterns hochgezogen werden konnte, ist deutlich zu sehen.