Probleme zum Saisonstart am Niederrhein Wieso der erste Spargel so spät kommt und was er kostet

Peter Heinen hätte seinen Kunden im Hofladen an der Obrighovener Straße 121 nur zu gerne schon am Osterwochenende den ersten Spargel der Saison angeboten. Denn natürlich war die Nachfrage da. Aber das Wetter hat einfach nicht mitgespielt. Nicht die Temperaturen waren entscheidend, sondern die Nässe. „Gefühlt hat es doch seit Mitte Oktober mehr oder weniger durchgeregnet“, erklärt der Obrighovener Spargelbauer bei Besuch unserer Redaktion. „Bis Weihnachten waren wir ja froh über den Niederschlag. Doch als es dann immer weiter geregnet hat, wurde aus dem Wohlgefühl ein weniger gutes Gefühl.“ Denn der Dauerregen hatte zur Folge, dass der Grundwasserstand stieg, die Böden kein Wasser mehr aufnehmen konnten und ein Teil der insgesamt 16 Hektar großen Anbaufläche – so groß wie 22 Fußballplätze – einige Zeit unter Wasser stand.