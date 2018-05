Wesel: Spannende Rennen der Bobby-Car-Piloten

Kleine wie große Besucher standen am Wegesrand und feuerten die kleinen und großen Bobby-Car-Fahrer an. Foto: Markus Joosten

Wesel Bei den Läufen am Brömmenkamp in Bruckhausen hatten Teilnehmer mit dem Wetter zu kämpfen. Obwohl weniger Besucher als im Vorjahr kamen, war Atmosphäre bis zum letzten Rennen klasse.

Ein schwarzes Bobby-Car, mit höher gebautem Lenkrad rast mit knapp 60 Stundenkilometern den Berg runter. Der Fahrer ist passend schwarz gekleidet, mit Motorradhelm und Schutzkleidung. Wer bei einem Bobby-Car an ein Kindergefährt denkt, wird überrascht, wenn er die Fahrzeuge am Brömmenkamp in Hünxe sieht.