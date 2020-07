Mietvertrag wackelt : Sorge um Kaufhof: Bürgermeisterin schaltet sich ein

Wesel Wie geht es weiter mit dem Kaufhof in Wesel: Die Mietfrage ist noch ungeklärt, nur noch vier Jahre ist er gültig. Eine Aussage des Vermieters Werner Testrut über Uneinigkeit beim Mietvertrag sorgt nun für Alarmstimmung auch im Weseler Rathaus.

Die Nachricht, dass ein langfristiger Verbleib des Kaufhofs wegen der ungeklärten Mietfrage unsicher ist (wir berichteten exklusiv), sorgt im Weseler Rathaus für Alarmstimmung. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) hat, nachdem sie von dem Mietstreit erfuhr, noch in der Nacht zu Donnerstag mit verschiedenen Akteuren telefoniert. Westkamp appelliert jetzt an den Konzern und den Vermieter Werner Testrut, sich zu einigen. „Es geht um die Belegschaft und um die Zukunft des Standorts in Wesel. Die Stadt selbst hat in den letzten Jahren Millionen in die Innenstadt investiert, um ein attraktives Umfeld für Handel und Bevölkerung zu schaffen.“ Die Verhandlungen seien privatrechtlicher Natur, doch sie und die Fraktionen im Weseler Stadtrat setzten im Sinne des Allgemeinwohls darauf, dass zeitnah eine gute Einigung für Wesel erzielt wird. Am Donnerstagmorgen sprach Westkamp zusammen mit dem Weseler Wirtschaftsförderer, Johannes Opgen-Rhein, unter anderem mit dem Geschäftsführer des Kaufhofs in Wesel, Matthijs Driessen. Der teilte mit, dass die Konzernspitze nicht vorhabe, den Weseler Kaufhof zu schließen.