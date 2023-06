Vom 10. bis 13. August in Wesel Welche Filmhits zum Freiluft-Kino am Auesee locken

Die Ankündigung in den Medien, dass am Montag, 5. Juni, der Vorverkauf für das Stadtwerke-Sommerkino starten wird, hat dazu geführt, dass bei Wesel-Marketing ab morgens das Telefon nicht mehr stillstand. Alle Anrufer wollten natürlich wissen, wann in der Woche nach Ende der Sommerferien welcher Film läuft. Doch das Team um City-Managerin Dagmar van der Linden verriet nichts. Bis das Geheimnis um kurz nach 14 Uhr während eines Pressetermins unweit der DLRG-Wasserrettungsstation am Auesee gelüftet wurde.