Solarenergie auf Wasser : Ein gutes Signal der Kiesindustrie am Niederrhein

Meinung Wesel Der Bau einer Solar-Anlage auf dem Wasser wird mit vielen technischen Hürden verbunden sein. Es stellen sich Sicherheits- und Naturschutzfragen. Dennoch sind die Ziele löblich.

Die Kiesfirmen scheinen zu begreifen, dass sie mit dem alten Geschäftsmodell nicht weiter kommen. Die Ressourcen an Boden am Niederrhein sind endlich. Die Bürger werden sich dieser Tatsache zunehmend bewusster. Baggerseen als Erholungsraum gibt es genug. Wenn weiter abgebaut wird, dann muss dies in nachhaltiger Weise geschehen. Ein Solarpark auf einem Baggersee ist ein solcher Ansatz. Nach allem, was Experten vorrechnen, gibt es auf dem Wasser einige Standortvorteile gegenüber dem Hausdach, die eine Nutzung von Sonnenenergie effektiv werden lassen. Vorsicht ist geboten, zu schnelles Jubeln nicht angebracht: Der Bau einer solchen Anlage wird mit vielen technischen Hürden verbunden sein. Es stellen sich Sicherheits- und Naturschutzfragen. Es stellt sich auch die Frage, ob ein solches Projekt wirtschaftlich ist oder ob es allein der Imagewerbung des Unternehmens dient. Reizvoll ist der Gedanke, dass Solaranlagen künftig auf Baggerseen schwimmen, allemal. Das Unternehmen Hülskens aus Wesel, ohnehin einer der Vorzeigebetriebe in einer Branche, in der es auch schwarze Schafe gibt, geht neue Wege beim Rohstoffabbau.