Fotos So lief der Drohnen-Test auf dem THW-Gelände in Wesel

Dreieinhalb Jahre hat eine österreichische Firma aus Baden bei Wien in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk (THW) eine Drohnenflotte entwickelt, die unter anderem bei der Suche von Vermissten in Erdbebengebieten helfen soll. Der mit EU-Fördermitteln entwickelten Drohnen-Prototypen wurde am Dienstag auf dem THW-Übungsgelände Kanonenberg in Wesel offiziell vorgestellt.