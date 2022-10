Bilder von der Gaudi im Festzelt : So feierte Wesel am Samstag sein Oktoberfest

Foto: Klaus Nikolei 29 Bilder So war das Oktoberfest 2022 in Wesel

Meist in Dirndl oder in Lederhosen kamen am Samstag mehrere hundert Besucher ins Festzelt in der Weseler Aue, um dort ausgelassen das Oktoberfest zu feiern.

Die Gaudi-Kapelle Die Schmalzner sorgten in der Mitte des Zeltes für Stimmung. Am Ende zogen die Organisatoren des Festes - der Bürgerschützenverein Vor'm Brüner Tor, der Schützenverein Vor'm Clever Tor (Feldmark) und der Bürger-Schützen-Verein Wesel - eine positive Bilanz. Erst kurz nach 1 Uhr endete das Fest.