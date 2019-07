Skandal um Ölpellets : Keine Ermittlungen gegen Kreis-Mitarbeiter

Nottenkämper-Deponie in Schermbeck. Foto: Helmut Scheffler

Kreis Wesel Es geht um 30.000 Tonnen illegal entsorgter Raffinerierückstände, umgangssprachlich Ölpellets genannt. Welche Rolle spielte hier der Kreis Wesel?

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

Die Kreisverwaltung von Landrat Ansgar Müller (SPD) hat am Freitag mitgeteilt, dass es keinen Anfangsverdacht gegen einen ihrer Mitarbeiter wegen des Ölpellet-Skandals bei Nottenkämper gebe. Anlass war unter anderem eine Anfrage unserer Redaktion am Freitag, nachdem sich zuvor der Rechtsausschuss des NRW-Landtags am Mittwoch mit dem Skandal und der Rolle des Kreises Wesel befasst hatte.