Probealarm landesweit : 165 Sirenen im Kreis werden getestet

Kreis Wesel Der Probealarm am 5. September dient auch dazu, über die Signale aufzuklären.

Kreisweit werden an diesem Tag rund 165 Sirenen heulen. Bei größeren Schadensereignissen gibt es unter www.kreis-wesel.de und unter Tel. 0800 – 1204000 Informationen zum Schadensgeschehen. Dieser Telefonanschluss ist auch am 5. September von 10 bis 13 Uhr besetzt. In dieser Zeit können Rückfragen gestellt, Anregungen gegeben und Hinweise darüber, ob Sirenen an bestimmten Stellen möglicherweise nicht zu hören sind, kommuniziert werden.