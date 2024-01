Vermutlich durch Böller Gartenlaube und Terrassendach in Wesel brennen lichterloh

Wesel · Vermutlich ein Böller hat in der Silvesternacht für einen Großeinsatz der Feuerwehr in der Blücherstraße gesorgt. Dort waren eine Gartenlaube und ein Terrassendach in Brand geraten. Nachbarn hatten Alarm geschlagen.

01.01.2024 , 03:07 Uhr

Feuer in der Silvesternacht 7 Bilder Foto: Frieder Bluhm