Lippebräutag des Gahlener Heimatvereins : Rekord: Maßkrug 13.02 Minuten lang gestemmt

Beim Lippebräutag auf dem Gahlener Kamphaus-Hof wurde zum vierten Mal ein Maßkrugstemmen veranstaltet, an dem sich Männer und Frauen in getrennten Wettbewerben beteiligten. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Zum mittlerweile achten Lippebräutag des Heimatvereins Gahlen kamen am Samstag zahlreiche Besucher auf den Kamphaus-Hof. Die Akteure der Hobbybraugruppe mussten den Besuchern die wichtigsten Arbeitsschritte beim Bierbrauen verraten.

In Ruloffs ehemaliger Wurstküche konnten die Besucher coronabedingt diesmal der Braugruppe nicht bei der Arbeit zuschauen. Die Mitglieder der Braugruppe erläuterten aber gerne den mehrstufigen Brauvorgang: das Hinzufügen von Malz ins heiße Wasser, das Maischen, das Läutern in einem Bottich, das Hinzufügen von Hopfen sowie das Kontrollieren der Stammwürze mit Hilfe einer Bierspindel. Bis das am Lippebräutag begonnene Brauverfahren abgeschlossen ist und Nachschub für die Verkostung daraus entstanden ist, vergehen einige Wochen.

Zum vierten Mal wurde am Nachmittag von der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe ein Maßkrugstemmen angeboten. Männer und Frauen wurden in getrennten Wettbewerben gewertet. Der Gahlener Sparkassen-Geschäftsstellenleiter Tim Scholz gab die Regeln bekannt. Es galt, einen gläsernen Bierkrug inklusive seiner ein Liter umfassenden Bierfüllung möglichst lange mit ausgestrecktem Arm in der Waagerechten zu halten. Fünf bis sieben Personen wetteiferten jeweils gegeneinander. Die Sieger der einzelnen Runden gelangten ins Stechen. Die Zuschauer feuerten ihren Lieblingskandidaten an, während die Sparkassen-Mitarbeiterinnen Linda Kleinespel und Marie Oetermann genau darauf achteten, dass die Regeln beachtet wurden. Und Tom Szczepaniak stoppte die Zeiten.