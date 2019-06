Schermbeck : Siebter Kindergarten öffnet am 1. August

Bürgermeister Mike Rexforth, Caritas-Mitarbeiter Guido Busch, Erzieherin Ann-Christin Rexforth und Erzieher Sebastian Püthe (v.l.) freuen sich, dass die Umbauarbeiten im Rathaus-Altgebäude zügig vorangehen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Caritas Dinslaken-Wesel hilft bei der Lösung des Schermbecker Kindergartenproblems.

Abgerissene Wände, jede Menge Schutt, Lärm von Presslufthämmern und reichlich Staub: So erlebt man gegenwärtig die Räume des ehemaligen Rathausgebäudes. in Schermbeck. „Es läuft alles nach Plan“, freute sich am Mittwoch Guido Busch (Caritas Dinslaken-Wesel) über den Fortschritt der Umbauarbeiten und über die gute Zusammenarbeit von Caritas, Gemeindeverwaltung und Architekten. Derzeit entstehen geeignete Räume zur Unterbringung von Kindern, für die die Gemeinde Schermbeck in den bestehenden sechs Kindergärten keinen Platz finden konnte. Bürgermeister Mike Rexforth gelang es, die Caritas als Träger für einen siebten Kindergarten zu gewinnen. Im April wurde dieser geplante Kindergarten vorgestellt. Da zum damaligen Zeitpunkt weder die fertigen Räume noch die Erzieher bekannt waren, hielten sich die Eltern mit ihren Anmeldungen zurück. Inzwischen sind 15 von 25 Plätzen durch entsprechende Verträge belegt.

Mit Ann-Christin Rexforth und Sebastian Püthe stehen inzwischen auch zwei Erzieher bereit, die pädagogische Betreuung der Kinder ab dem 1. August zu übernehmen. Ann-Christin Rexforth ist seit 15 Jahren bei der Caritas als Erzieherin beschäftigt. Nach der Elternzeit mit ihren beiden Töchtern ist sie künftig mit 20 Stunden im neuen Caritas-Kindergarten beschäftigt. 39 Stunden belegt Sebastian Püthe. Er ist Erzieher in Wesel (St. Nikolaus). In Schermbeck ist er als Leiter der Jugendfeuerwehr bekannt. Die Leitungsstelle konnte bislang nicht besetzt werden. Gesucht wird eine Fachkraft, die auch einen Teil ihrer 36-stündigen Beschäftigungszeit für die Gruppenarbeit zur Verfügung stellt. Anmeldungen sind beim Jugendamt des Kreises möglich oder per Mail an g.busch@caritas-dinslaken.de. Telefonisch erreicht man Guido Busch unter 02064 18019.

Info Auf Dauer ins neue Baugebiet Übergang Der Kindergarten soll nicht auf Dauer im Rathaus bleiben. Das neue Baugebiet bietet sich als endgültiger Standort an. Allerdings fehlt noch der politische Beschluss. Es wird davon ausgegangen, dass es mindestens drei Jahre dauert, bis ein Kindergarten am neuen Standort steht.

Die Gespräche zwischen Erziehern und Eltern laufen inzwischen auf vollen Touren. Am 10. Juli findet im Rahmen eines Grillnachmittags ein weiterer Kennenlern-Termin statt. Zehn Kinder können noch aufgenommen werden. Sie müssen drei Jahre alt sein. Als Betreuungszeiten werden 35 oder 45 Stunden wöchentlich angeboten. Einer Betreuung für 25 Stunden hat das Kreisjugendamt nicht zugestimmt.