Workshops im Kreis Wesel : Hilfe für Flüchtlingshelfer in Wesel

Helfen den Helfern (v. l.): Lilian Spogahn, Anne Kolkmann, Janet Plum, Tabea Lütkemeier. Foto: Malteser

Kreis Wesel Sieben Workshops richten sich an Ehrenamtler der Region, die in der Flüchtlings- oder Zugewanderten-Arbeit tätig sind. Anmeldungen sind jetzt möglich.

Mit einem neuen Ansatz wollen die verschiedenen Akteure der Flüchtlingshilfe in Wesel Ehrenamtler fortbilden. „Starkes Ehrenamt verbindet“ heißt die Reihe, die am Donnerstag, 26. September, startet und am 14. November endet. Anne Kolkmann, Koordinatorin des Integrationsdienstes der Malteser, ist eine der Organisatorinnen. Mit der Weseler Integrationsbeauftragten Janet Plum und Lilian Spogahn, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte des Kommunalen Integrationszentrums, hat sie die Vorträge organisiert.

„Es gibt nicht den typischen Flüchtlingshelfer“, sagt Anne Kolkmann. Es gebe solche Helfer, die Familien betreuen, Einzelpersonen, Kinder, manche würden bei Sprache helfen, andere bei Amtsgängen. Sie selbst betreut 20 Ehrenamtler in Wesel. Wie viele Helfer es insgesamt gibt, das sei schwer zu greifen. Sie stellt aber fest, dass es immer noch ein starkes Engagement gibt, das viele aus Überzeugung dabei geblieben sind, auch wenn nicht alle nur positive Erfahrungen gemacht haben. „Es gibt die, die sich 2015 und 2016 gemeldet haben und dann gemerkt haben, dass sie an Grenzen stoßen.“

Zuversicht schöpft Kolkmann aus den Entwicklungen, die mancher Flüchtling genommen hat. „Es gibt schon Flüchtlinge, die jetzt alleine durch das Leben kommen, die die deutsche Sprache schon gut beherrschen.“ Damit sei aber die Integration längst noch nicht beendet, sagt Kolkmann. Sie selbst hat ab 2016 versucht, Arabisch zu lernen; auch um sich in die Lage eines Flüchtlings zu versetzen. Dabei spürte sie, vor welchen Herausforderungen die Flüchtlinge stehen.

Die neuen Kurse bilden viele Facetten der Flüchtlingshilfe ab. Die Anforderungen in der Integrationsarbeit hätten sich gewandelt. Die Grundbedürfnisse der meisten Neuzugewanderten seien befriedigt. „Nun geht es verstärkt um ein Miteinander auf Augenhöhe und um eine gelingende Integration in unsere Gesellschaft.“

Eingeladen zur Fortbildung sind alle Ehrenamtlichen aus Wesel und der Region; entweder in Einzelworkshops oder durch die Teilnahme an der gesamten Reihe. In jeder der Schulungsveranstaltungen stehen die ehrenamtlich Aktiven und deren Erfahrung aus der Praxis im Mittelpunkt. Als Dozentin konnte Andrea Malorny mit ihrer Firma „Denkdrei“ aus Köln gewonnen werden. Sie bringt langjährige Erfahrung in migrationsspezifischen Themen mit und sorgt für fachlichen Input.

„Wie bleibe ich mit den Neuzugewanderten in gutem Kontakt?“ – „Welchen Einfluss hat Kultur auf den Umgang mit Zeit und Pünktlichkeit?“ oder „Welchen Einfluss hat Kultur auf die Geschlechterrolle?“ sind nur einige der interkulturellen Fragestellungen, denen sich die Schulungsreihe widmet. Die Themen, Termine und Veranstaltungsorte finden Interessierte auf der Internetpräsenz des Integrationsdienstes der Malteser Wesel:

www. malteser-wesel.de.

Die Veranstaltungen finden jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr im Schulungsraum der Malteser, Am Blaufuß 8, und am Mittwoch, 30. Oktober, auch in der Begegnungsstätte in Mehrhoog, Bahnhofstraße 23, statt. Eine Organisations- oder Vereinszugehörigkeit ist keine Bedingung für die Teilnahme. Es ist möglich, die gesamte Veranstaltungsreihe zu belegen oder je nach Interesse einzelne Workshops zu besuchen.