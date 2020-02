Probleme in Büderich : Sicherer Fußweg zu Burger King gefordert

Büderich Der Ortsverein Büderich der CDU schlägt vor, den Rastplatz auch vom Ort aus besser erreichbar zu machen. Das Büdericher CDU-Kreistagsmitglied Markus Abram regt eine rückwärtige Zuwegung von Burger King und Bäckerei Dams an.

Die neue Filiale der Fast-Food-Kette Burger King in Büderich entwickelt sich zum Anlaufpunkt am Rande des Ortes. Damit sind aber auch Probleme verbunden: Der neue Burger King liegt direkt am Rande der Umgehungsstraße, einen ausgeschilderten Fuß- und Radweg gibt es dorthin nicht. Immer wieder komme es deshalb zu gefährlichen Situationen mit Fußgängern oder Radfahrern im Bereich des Anschlusses der Weseler Straße an die Umgehungsstraße B 58, die nachts auf der Fahrbahn unterwegs sind, berichtet CDU-Fraktionschef Jürgen Linz. Die CDU in Büderich will nun Abhilfe schaffen. Denn es gibt Alternativwege – nur seien die, so erklärt Jürgen Linz, bisher auch in Büderich nicht allen bekannt.