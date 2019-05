Am 7. Mai in Schermbeck am Rathaus : Seniorenbeirat lädt zu einem E-Bike-Tag ein

Am 7. Mai in Schermbeck am Rathaus

Schermbeck Die Gefahren beim E-Bike-Fahren werden oft unterschätzt – nicht nur von Fahrern, sondern auch von Fußgängern und motorisierten Verkehrsteilnehmern. Um die Gefahren geht es beim Schermbecker E-Bike-Tag, zu dem der Seniorenbeirat der Gemeinde für Dienstag, 7. Mai, einlädt.

In einem Pedelec-Simulator können die Besucher, während sie auf einem feststehenden Pedelec sitzt, interaktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Hier werden kritische Verkehrssituationen dargestellt, auf die der Radler reagieren muss. Per Computer wird die Zeit gemessen, die der Radler bis zum Bremsen oder Ausweichen vor einem Hindernis benötigt. Am Ende wird dem Radler bescheinigt, wie sicher er ein schnelles Fahrrad betätigen kann. Die Polizei lädt auch zur Fahrt durch einen Parcours ein. Die Besucher sollten ihre eigenen Pedelecs mitbringen.