Politik in Hamminkeln : Senioren-Union mit vielen Fragen an den Bürgermeister

Hamminkeln Der Verwaltungschef hat die Senioren-Union besucht. Das hat schon Tradition. Dabei ging es nicht nur um die lokalen Themen, sondern auch um die große Politik. Wie zufrieden die Gäste mit den Antworten des Bürgermeisters waren.

So ging es um die Haushaltslage, Schulerweiterungen und Neubauten, die personelle Besetzung der Stadtverwaltung, Erschließung neuer Baugebiete, den Ausbau der Kläranlage, Friedhöfe und einiges mehr. In Anwesenheit des CDU-Fraktionsvorsitzenden Johannes Bauhaus hatte Breuer in seiner Begrüßungsrede gesagt, dass in dieser Krisenzeit und besonders mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, jeder gefordert sei. Putins Krieg sei Terror Diktatur gegen die Demokratie.