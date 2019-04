Bilder-Shooting in Wesel : Senioren werden zu Foto-Modellen

Sophie Steinebach fotografiert an der Rheinpromenade in Wesel zwei Seniorinnen plus Hund für den neuen Seniorenratgeber der Stadt Wesel. Foto: pr

Wesel Beim großen Bilder-Shooting für den neuen Seniorenratgeber hatten die zwölf Weseler Bürger zwischen 60 und 84 Jahren jede Menge Spaß

Fotografin Sophie Steinebach aus Bocholt lichtete die Bürger in ihrer ganz normalen Alltagskleidung ab. „Mir kommt es auf Natürlichkeit an“, sagt sie und freut sich, dass alle Senioren so toll mitgespielt haben. Erste „Location“ war der Wochenmarkt am Dom, danach ging es in die Fußgängerzone und weiter zum Berliner Tor. Die Hobby-Models posierten auch an der Rheinpromenade und am Auesee. Zum Abschluss ging es noch an den Fähranleger nach Bislich. Margret Radsak durfte Nordic Walking vorführen. Kein Problem für die 65-Jährige: „Ich musste ohne in die Kamera zu gucken fünfmal auf- und ablaufen – und schon waren die Bilder im Kasten. Das war ganz entspannt.“