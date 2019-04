Seit Monaten auf der Straße : Polizei sucht 15-jährigen Ausreißer aus Wesel

Wesel/Duisburg Obwohl es dem Minderjährigen seinen Nachrichten zufolge den Umständen entsprechend gut gehe, machten sich die Angehörigen zunehmend Sorgen, berichtet die Polizei.

Seit dem 9. November 2018 wird der 15-jährige Leonik-Niklas Mader vermisst. Er lebte zuletzt in einer Wohngruppe einer Jugendhilfeeinrichtung in Wesel. Jetzt macht die Polizei mit einer Suchmeldung auf ihn aufmerksam. Er sei ein „erfahrener Ausreißer“, der auch schon mal geäußert habe, gerne auf der Straße zu leben. Über soziale Medien nehme er unregelmäßig Kontakt zu Angehörigen auf. Seine Nachrichten ließen darauf schließen, dass er sich im Bereich Oberhausen Bahnhof und "Centro" sowie in der Duisburger Innenstadt aufhalte, teilte die Polizei mit. Obwohl es dem Minderjährigen seinen Nachrichten zufolge den Umständen entsprechend gut gehe, machten sich die Angehörigen zunehmend Sorgen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach ihm.